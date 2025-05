Roma rubavano tra i turisti ai Castelli Romani | arrestati tre borseggiatori cubani

Tre borseggiatori cubani sono stati arrestati dai carabinieri dopo un inseguimento nei Castelli Romani. Fingendosi turisti, si sono infiltrati in locali e luoghi di culto per derubare clienti distratti. L’operazione evidenzia i rischi di sicurezza per i visitatori in una delle mete turistiche più apprezzate d'Italia.

Si fingevano turisti e agivano nei locali e luoghi di culto: bloccati dopo un inseguimento dalla polizia. Si spacciavano per turisti in gita ai Castelli Romani, ma il loro vero obiettivo era borseggiare clienti distratti in locali pubblici e luoghi affollati. Tre cittadini di origine cubana sono stati arrestati dagli agenti del Commissariato Romanina dopo l’ennesimo colpo andato a segno. Il primo allarme è scattato a Tor Vergata, dove due furti sono stati denunciati nel giro di pochi minuti in altrettante tavole calde. Approfittando della distrazione dei clienti durante il pranzo, i tre malviventi si sono impossessati delle borse delle vittime e si sono dati alla fuga. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Roma, rubavano tra i turisti ai Castelli Romani: arrestati tre borseggiatori cubani

