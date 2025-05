Roma Ranieri sul suo futuro | Vediamo se sarò capace dall’altra parte ho voglia di fare

Claudio Ranieri, durante l'evento di presentazione dei candidati all'European Golden Boy, ha condiviso le sue riflessioni sul futuro e sul ruolo motivazionale che ha avuto alla Roma. Con un messaggio di incoraggiamento ai giovani calciatori, ha sottolineato l'importanza di ritrovare la leggerezza e la passione per il gioco, esprimendo il suo desiderio di continuare a fare la differenza nel mondo del calcio.

In occasione dell'evento per il lancio dei candidati all' European Golden Boy, Claudio Ranieri ha rilasciato un interessante intervento, toccando diversi temi: "Quando sono arrivato alla Roma, i ragazzi avevano il morale sotto i tacchi e ho detto 'tirate fuori il bambino che è dentro di voi. Non siete così male come state facendo o la classifica dice' per cui è stata una cosa molto bella. Io non sono uno psicologo ma uno che si è fatto da sé, cerco di entrare in sintonia, in simbiosi con loro e stimolare il loro io. È un gioco ma a volte è pesante e cerco sempre, come allenatore, di bilanciare.

