Roma protesta dei taxi | corteo di auto verso il Campidoglio

Mercoledì mattina, un corteo di taxi ha sfilato da Eur al Campidoglio in una protesta organizzata dal sindacato USB, attirando l’attenzione su importanti questioni riguardanti il settore. Con un numero massimo di quarantacinque veicoli, i tassisti hanno fatto tappa in piazza Bocca della Verità, mentre le sigle sindacali denunciavano le difficoltà e le ingiustizie affrontate professione.

In quaranta, il numero massimo concesso dalla Questura, tutti in fila dall’Eur fino al Campidoglio, con sosta in piazza Bocca della verità. È il corteo di taxi promosso dal sindacato USB mercoledì mattina per una giornata di protesta. "I tassisti - denunciano in un comunicato le sigle sindacali- finiscono alla mercé delle pratiche portate avanti dall'utilizzo irregolare delle autorizzazioni per gli Ncc, che con il sostegno di Uber, godono di un'impunità inaccettabile. L'arroganza di questa multinazionale e i danni che provoca all'utenza con i suoi algoritmi non sembrano interessare le Amministrazioni Locali"... 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Roma, protesta dei taxi: corteo di auto verso il Campidoglio

Roma, scipero taxi contro deregolamentazione settore: corteo a Via Cavour, le immagini dall'alto