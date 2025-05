Roma minacce a Casini dopo il caso Ndicka | 8 tifosi giallorossi a processo

Roma si prepara a un periodo di cambiamenti dopo una stagione turbolenta conclusasi con la qualificazione all'Europa League, grazie all'ottimo lavoro di Ranieri. Tuttavia, la situazione si complica fuori dal campo, con minacce dirette a Daniele Casini e un processo pendente per otto tifosi giallorossi, come riportato da Roma Today. Un momento difficile che mette a confronto la passione dei tifosi con le sue ombre.

Tempo di grossi cambiamenti in casa Roma dopo una stagione a dir poco travagliata, finita comunque con la conferma dell’ Europa League grazie ad un super Ranieri. C’è spazio però anche per notizie extra campo, questa volta per nulla piacevoli: come spiegato da Roma Today, 8 tifosi giallorossi sono attesi a processo il prossimo 13 novembre con l’accusa di minaccia aggravata. Per spiegare il perché bisogna fare un piccolo tuffo ne passato, fino al famoso caso Ndicka di poco più di un anno fa. Dopo il malore che il difensore ivoriano aveva accusato nel match di Udine del 14 aprile 2024, l’allora presidente della Lega Serie A Lorenzo Casini decise di recuperare i 18 minuti restanti di quella partita il 25 dello stesso mese... 🔗 Leggi su Sololaroma.it