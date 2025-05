Roma l’amore dei tifosi è un fattore | i numeri stagionali all’Olimpico

L’amore dei tifosi della Roma si è dimostrato un fattore cruciale in una stagione altalenante. Dall'inizio difficile ai momenti da dimenticare, il supporto della curva ha accompagnato la squadra, culminando in un incredibile riscatto sotto la guida di Claudio Ranieri. Questo articolo esplora come l'atmosfera dello Stadio Olimpico abbia influenzato il cammino della Roma, segnando ogni tappa del loro travagliato percorso.

Un’inizio di stagione complesso, un prosieguo da dimenticare, prima di una seconda parte con un recupero incredibile dopo l’arrivo di Claudio Ranieri. Tutti i momenti dell’ annata della Roma hanno però avuto un filo conduttore, ovvero la spinta da parte dello Stadio Olimpico, che è sempre stata alla base e che ha spesso trascinato la squadra. L’amore dei tifosi romanisti ha saputo andare oltre le difficoltà, mostrando per l’ennesima volta di poter essere un fattore cruciale. La spinta ed il supporto dello stadio non sono mai mancati e i continui sold out stagionali ne sono la dimostrazione, con la Roma che alla fine dei conti ha saputo ripagare tutto questo affetto, sfiorando la clamorosa impresa di qualificarsi in Champions League. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, l’amore dei tifosi è un fattore: i numeri stagionali all’Olimpico

