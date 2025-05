Roma ladro delle monetine in azione ad Acilia | arrestato dopo spese con carta rubata

Un 38enne è stato arrestato ad Acilia, Roma, per furto e uso fraudolento di carte di credito. L'uomo adescava le vittime facendole distrarre con monete a terra, per poi utilizzare le carte rubate per comprare sigarette e alcolici. È stato colto sul fatto mentre spendeva in un minimarket, dopo aver prelevato la carta da un'anziana.

Truffava le vittime con monete a terra, poi usava le carte per acquistare sigarette e alcolici. Un 38enne è stato arrestato ad Acilia, a Roma, per furto e utilizzo indebito di carte di credito. L'uomo è stato sorpreso mentre faceva spese in un minimarket con una carta rubata poco prima a un'anziana, vittima del classico "trucco delle monetine". Il ladro aveva agito nel parcheggio di un supermercato: dopo aver gettato appositamente a terra alcune monete per distrarre la donna intenta a riporre la spesa nel bagagliaio, si era rapidamente impossessato della sua borsa, appoggiata sul sedile dell'auto.

