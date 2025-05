Roma il lascito di Hummels a Trigoria | addio in silenzio e una profezia azzeccata

L'addio di Mats Hummels a Roma segna la conclusione di un capitolo silenzioso ma significativo nella sua carriera. Con una partenza discreta e in linea con il suo stile sobrio, il difensore ha lasciato un'eredità di solidità. Il suo saluto, avvenuto nei minuti finali dell'ultima gara contro il Torino, è testimone di un legame profondo con la squadra e i tifosi.

Un saluto sommesso, lontano dai riflettori, ma coerente con lo stile di chi ha fatto della sobrietà e della solidità il proprio marchio di fabbrica. Mats Hummels ha chiuso la sua carriera da calciatore nei minuti di recupero dell’ultima partita stagionale contro il Torino. Claudio Ranieri gli ha regalato una breve passerella dopo averlo tenuto ai margini della squadra per tutta la parte finale della stagione. L’ultima scelta: niente Mondiale per club. Per qualche giorno si era ipotizzato un ultimo ballo con il Borussia Dortmund, magari per disputare il Mondiale per club. Un’idea che avrebbe rappresentato un ritorno simbolico alle origini, ma che Hummels ha deciso di accantonare con lucidità. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, il lascito di Hummels a Trigoria: addio in silenzio e una profezia azzeccata

Addio di Ranieri in partita decisiva: De Rossi, Hummels e la corsa europea Roma vs Torino - L'ultima partita di Claudio Ranieri, un'icona del calcio italiano, segna un addio emozionante in un match cruciale contro il Torino.

