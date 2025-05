Roma il Forum regionale della sicurezza urbana rilancia le periferie con legalità e riscatto sociale

Il Forum regionale della sicurezza urbana, tenutosi il 28 maggio alla Sala Tirreno della Regione Lazio, ha riunito istituzioni, cittadini e accademici per discutere il rilancio delle periferie attraverso legalità e riscatto sociale. Promosso dall'assessore Luisa Regimenti, l'evento ha offerto un'importante piattaforma di confronto per affrontare le sfide della sicurezza urbana e promuovere una riqualificazione integrata delle aree marginali.

ROMA – Si è svolta oggi, 28 maggio, presso la Sala Tirreno della Regione Lazio, la seconda edizione del Forum regionale della sicurezza urbana, intitolata "Istituzioni, cittadini, università: una grande alleanza per la rinascita delle periferie". L'evento è stato promosso dall'assessore regionale Luisa Regimenti, responsabile di Personale, Sicurezza urbana, Polizia locale, Enti locali e Università. Tra i presenti, il vicepresidente del Consiglio dei Ministri Antonio Tajani, il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, il prefetto di Roma Lamberto Giannini, il questore Roberto Massucci, il presidente ANCI Lazio Daniele Sinibaldi e Don Antonio Coluccia, fondatore dell'Opera Don Giustino, insieme a numerosi sindaci, comandanti delle Polizie locali, rettori e rappresentanti delle associazioni.

