Roma il Boca Juniors ha messo gli occhi su quel giocatore argentino! Tentativo prima del Mondiale? Le ultime

Il Boca Juniors sta puntando su un talento argentino, con l'intento di rafforzare la rosa prima dell'inizio del Mondiale. Le ultime notizie rivelano che il club argentino ha avviato contatti per garantire l'ingaggio di questo calciatore, in vista di un mercato estivo ricco di opportunitĂ . Ecco tutti i dettagli sulla trattativa e le sue implicazioni per la Roma e il giocatore stesso.

Roma, il Boca Juniors ha messo gli occhi su quel calciatore! Tentativo prima del Mondiale? Le ultimissime sui giallorossi Il Boca Juniors sembra deciso a sfruttare la possibilitĂ di intervenire sul mercato prima del Mondiale per rinforzare la squadra. Secondo quanto riportato da Tyc Sports, il club guidato da Juan Román Riquelme continua a puntare . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Roma, il Boca Juniors ha messo gli occhi su quel giocatore argentino! Tentativo prima del Mondiale? Le ultime

Roma Paredes, spunta il retroscena clamoroso: a gennaio il Boca Juniors gli aveva offerto questa cifra! - Roma Paredes, dopo aver rinnovato con i giallorossi fino al 2026, sarebbe stato attirato da un'offerta clamorosa del Boca Juniors a gennaio, con uno stipendio da top. 🔗continua a leggere

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Paredes spegne le voci sul Boca: “Ci vediamo l’anno prossimo!” ResterĂ alla Roma; Dall’Argentina: il Boca Juniors sogna il Mondiale per Club con Paredes; Futuro Paredes: Roma, lotterò al tuo fianco; Roma-Milan 3-1, festa perfetta per il saluto dell’Olimpico a Ranieri: Europa assicurata. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

La giornata giallorossa - Hummels saluta la Roma. Il Boca Juniors torna su Paredes - Ranieri: "Voglio misurarmi in un'altra veste, ho tanto da imparare e molta voglia di fare". Palladino si dimette dalla Fiorentina, ecco tutte le news di giornata ... 🔗Si legge su ilromanista.eu

Dall’Argentina, il Boca Juniors sogna Paredes al Mondiale per Club - Il Boca Juniors non molla Leandro Paredes. Il centrocampista sembrava vicino ad un ritorno in patria a gennaio, che poi come sappiamo non si è concretizzato, tuttavia i sudamericani non si danno per v ... 🔗msn.com scrive

Calciomercato Roma News/ Un big in uscita cambia idea: il messaggio sui social - Calciomercato Roma News oggi 26 maggio 2025, Leandro Paredes resta: il messaggio sui social con cui dà appuntamento ai tifosi alla prossima stagione. 🔗Riporta ilsussidiario.net