I Friedkin, proprietari della Roma, stanno per sorprendere i tifosi con un doppio colpo sul mercato, alimentando l'entusiasmo dei sostenitori giallorossi. In arrivo nuovi rinforzi, la squadra è pronta a compiere un salto di qualità, e l'aria di festa si fa palpabile tra i tifosi. Scopriamo insieme quali sono le mosse strategiche che cambieranno il volto della formazione capitolina.

I Friedkin proprietari del club giallorosso sono pronti a sparigliare le carte sul mercato: in arrivo un doppio colpo, i tifosi sono già in festa Roma, i Friedkin calano la coppia sul tavolo del mercato: tifosi in estasi (Ansa Foto) – SerieAnews La Roma è andata davvero ad un passo dal conquistare la qualificazione in Champions League. Una vera e propria beffa con tanti rimpianti soprattutto tra i Friedkin su quel che poteva essere e non è stato. Chissà con Ranieri fin da settembre, anziché l'interregno di Juric, come sarebbe finito il campionato, vista la media punti altissima della squadra giallorossa.