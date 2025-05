Roma Hummels saluta i colori giallorossi | È stato un onore farò sempre il tifo

Mats Hummels dice addio al calcio dopo una carriera straordinaria, chiudendo il suo cammino con la maglia della Roma. Nel finale della sfida contro il Torino, il difensore tedesco ha condiviso un commovente messaggio su Instagram, esprimendo gratitudine per il club giallorosso. Un tributo emozionante che ricorda i momenti vissuti con passione nei colori romanisti.

I minuti finali disputati nella sfida tra Torino e Roma sono stati gli ultimi della carriera di Mats Hummels, che ha appeso così gli scarpini al chiodo. Termina così la vita da calciatore del tedesco, che ha voluto salutare il club giallorosso attraverso un post sul proprio profilo Instagram: “È stato un grande onore e un piacere far parte di questo grande club e di questa squadra quest’anno. Farò sempre il tifo per la Roma e per questi ragazzi, ovunque loro saranno. Forza Roma sempre”. Il ringraziamento dei compagni. Nonostante abbia sicuramente avuto delle difficoltà nel corso di questa stagione, Hummels si è guadagnato comunque l’affetto da parte dei compagni di squadra, che lo hanno voluto salutare sotto il post. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, Hummels saluta i colori giallorossi: “È stato un onore, farò sempre il tifo”

