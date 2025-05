Roma-Gasperini ci siamo | contatti continui firma vicina

La Roma è vicina a un accordo con Gian Piero Gasperini, in un momento cruciale per il futuro della squadra. Dopo un lungo tira e molla, le ultime notizie suggeriscono che il club giallorosso stia puntando decisamente sulla guida dell'allenatore che ha rivoluzionato l'Atalanta, portando il club bergamasco a nuove vette. La strada verso la firma è tracciata, ma la fase finale richiede attenzione e strategia.

L’ultima curva è la più delicata, ma tutto fa pensare che la Roma e Gian Piero Gasperini si stiano dirigendo verso un traguardo comune. Dopo settimane di incertezza, smentite e trattative parallele, i giallorossi sembrano pronti a puntare tutto sull’allenatore che ha trasformato l’Atalanta in una realtà solida e spettacolare del calcio europeo. Contatti continui tra Ghisolfi e Gasperini. La giornata di oggi è stata frenetica, con nuovi contatti tra il direttore sportivo Ghisolfi e il tecnico piemontese. La trattativa prosegue, con entrambe le parti che hanno ribadito la ferma volontà di arrivare alla fumata bianca. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma-Gasperini, ci siamo: contatti continui, firma vicina

