Roma festa del trotto a Capannelle | domenica 1 giugno i Gran Premi Triossi e Carena

Il 1° giugno, l'Ippodromo Capannelle di Roma ospiterà la Festa del Trotto, una giornata imperdibile dedicata agli appassionati degli sport equestri. I Gran Premi Triossi e Carena vedranno in pista i migliori cavalli e cavalle europei di quattro anni, promettendo emozioni e spettacolo per tutti. Un evento da non perdere per vivere il brivido del trotto in un'atmosfera festosa.

I migliori cavalli e cavalle europei di quattro anni in pista all’Ippodromo Capannelle per una giornata tutta dedicata al trotto. Sarà una domenica di grande sport e spettacolo quella del 1° giugno all’Ippodromo Capannelle di Roma, dove l’attenzione sarà tutta per il trotto. In programma due corse di alto profilo: il Gran Premio Tino Triossi e il Gran Premio Antonio Carena, eventi che promettono emozioni forti e sfide combattute tra i migliori protagonisti della disciplina. Il Gran Premio Triossi, con un montepremi di 154.000 euro, vedrà in pista i migliori cavalli europei di quattro anni. Tra i più attesi, il campione First Of Mind, già vincitore del Derby e dell’Orsi Mangelli, Falco Killer Gar e Feldenkrais Pal, rientrato dall’Olanda con prestazioni brillanti. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Roma, festa del trotto a Capannelle: domenica 1 giugno i Gran Premi Triossi e Carena

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Corsa al trotto, domenica 9 a Roma il 95esimo Derby Italiano. La prima edizione nel 1926 - Una giornata speciale quella attesa domenica 9 ottobre all’ippodromo Capannelle di Roma: in scena la grande festa del trotto, il DERBY DAY, la giornata speciale in cui si disputa il Derby ... 🔗Scrive rainews.it

Roma: First of Mind si aggiudica il 97° Derby del Trotto all'ippodromo di Capannelle - È First of Mind il vincitore del 97° Derby Italiano del Trotto all'Ippodromo di Capannelle, a Roma, per l'attesissimo Derby Day che ha richiamato gli appassionati della specialità. La gara era ... 🔗Come scrive video.corriere.it

Capannelle, si chiude con il trotto: tre Gran premi in un pomeriggio - La stagione dell’ippodromo delle Capannelle, tempio del galoppo, si chiude oggi con i gran premi di trotto. Si tratta dell ... direttore generale Hippogroup Roma Capannelle ... 🔗Segnala roma.corriere.it

Ippodromo Capannelle Roma - Derby Italiano trotto - 10 ottobre 2021