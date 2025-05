Roma evaso dai domiciliari | scoperto durante una lite in strada e arrestato

Un 43enne georgiano, ricercato per evasione dai domiciliari, è stato arrestato dalla polizia locale di Roma dopo essere stato scoperto durante una lite in strada. L'episodio è accaduto nel pomeriggio del 27 maggio in piazza Vittorio, dove la tempestiva intervento delle forze dell'ordine ha permesso di fermare l'uomo e riportarlo in custodia.

Il 43enne georgiano, ricercato per evasione, è stato fermato dalla polizia locale in piazza Vittorio. Una lite in strada ha permesso alla polizia locale di Roma Capitale di arrestare un ricercato. L’episodio è avvenuto nel pomeriggio del 27 maggio nei pressi di piazza Vittorio, dove una pattuglia del Gruppo sicurezza sociale urbana (Gssu) è intervenuta per sedare un acceso alterco tra due uomini. Protagonisti della discussione, un 47enne cubano e un 43enne georgiano. Il primo ha dichiarato agli agenti di aver riconosciuto nell’altro l’autore di un furto subito la mattina stessa. Gli agenti hanno proceduto con l’identificazione e, dai controlli in banca dati, è emerso che il cittadino georgiano era destinatario di un mandato di cattura per evasione dagli arresti domiciliari, avvenuta nei giorni precedenti a Bari. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Roma, evaso dai domiciliari: scoperto durante una lite in strada e arrestato

