Roma controlli a Ostiense e campo nomadi | tre denunce e due veicoli sequestrati

Verifiche dei Carabinieri tra via Candoni e i quartieri Ostiense e Garbatella: espulso un cittadino romeno. Controlli straordinari sul territorio da parte dei Carabinieri della Compagnia Roma Eur, in linea con le direttive del Prefetto Lamberto Giannini e del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. Il bilancio dell'operazione è di tre denunce, due veicoli sequestrati e numerose identificazioni. Nel campo nomadi di via Candoni, i militari hanno denunciato un cittadino romeno di 52 anni, già destinatario di un provvedimento di espulsione emesso dal Prefetto di Viterbo nel 2023.