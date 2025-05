Roma Città Aperta compie 80 anni | arriva un progetto per celebrare il capolavoro di Roberto Rossellini

In occasione dell'ottantesimo anniversario di "Roma città aperta", il capolavoro di Roberto Rossellini, si inaugura il progetto "Tornerà la primavera". Il 4 giugno prenderà il via una retrospettiva dedicata ai suoi film, curata da "Il Cinema in Piazza" e promossa dalla Fondazione Piccolo America, con una proiezione speciale che celebra l'eredità di un grande maestro del cinema.

Si intitola "Tornerà la primavera" e prenderà il via il 4 giugno con la proiezione speciale che inaugura la retrospettiva dedicata ai film di Roberto Rossellini a cura de "Il Cinema in Piazza" promossa dalla Fondazione Piccolo America... 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Roma Città Aperta compie 80 anni: arriva un progetto per celebrare il capolavoro di Roberto Rossellini

Approfondimenti da altre fonti

Il “Reale Premio Roma” compie 100 anni: la Capitale lo ricorda con una rievocazione; Roma Pride 2025: Ci riprendiamo la città. Madrina Rose Villain; Open House, 220 opere architettoniche aperte a visite gratuite: un viaggio alla scoperta di Roma tra siti storici e contemporanei; Arene di Roma 2025 – Tutte le arene di cinema della capitale | Open Air Cinema, Rome 2025 – full list. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Luce sull'Archeologia - Roma città aperta tra rappresentazione e realtà