Roma annuncio su Gasperini | Ecco cosa dirà ai giocatori

I giallorossi pronti ad accogliere il nuovo allenatore, sempre più vicino secondo le indiscrezioni: le dichiarazioni a Calciomercato.it La Roma è convinta di avere in pugno Gasperini e punta a formalizzare l’accordo con il tecnico piemontese già nelle prossime ore. Tra le parti, secondo indiscrezioni di Calciomercato.it, c’è un’intesa di massima per un triennale da 5-6 milioni di euro a stagione. Ranieri non ha quindi dubbi: l’ormai dirigente giallorosso è convinto delle qualità e potenzialità di Gasperini, anche in un contesto diverso da quello di Bergamo. Dell’atteso approdo di Gasperini a Roma abbiamo parlato con l’ex allenatore Walter Novellino. 🔗 Leggi su Calciomercato.it