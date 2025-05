Roma al via a giugno i lavori per il raddoppio della ferrovia Roma-Viterbo nella tratta Montebello-Morlupo

A giugno prenderanno il via i lavori per il raddoppio della ferrovia Roma-Viterbo nella tratta Montebello-Morlupo. L'assessore regionale ai Trasporti, Fabrizio Ghera, ha incontrato i sindaci dei comuni coinvolti per coordinare gli interventi. Questa iniziativa mira a migliorare l'efficienza del trasporto pubblico, favorendo la mobilità nella regione Lazio.

L'assessore regionale Fabrizio Ghera incontra i sindaci dei comuni interessati per coordinare gli interventi. ROMA – È stato convocato oggi, 28 maggio, in Sala Aniene un tavolo tecnico tra l'assessore ai Trasporti della Regione Lazio, Fabrizio Ghera, e i sindaci dei comuni interessati dai lavori di potenziamento della linea ferroviaria Roma Nord, nel tratto compreso tra Montebello e Morlupo. Presenti anche i vertici delle aziende di trasporto Cotral e Astral. Al centro dell'incontro, l'avvio a giugno dei lavori per il raddoppio dell'infrastruttura, resi possibili da un investimento di 186 milioni di euro provenienti da fondi Fsc.

