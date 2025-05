Rolando ex al veleno | Il segretario ha azzerato i consiglieri si dimetta

L'ex capogruppo della Lega Salvini Premier a Ravenna, Gianfilippo Nicola Rolando, ha annunciato la rottura definitiva con il partito dopo aver sostenuto la candidatura di Veronica Verlicchi de La Pigna. Rolando chiede ora le dimissioni dei consiglieri della Lega, dando vita a un acceso dibattito politico sulla nuova direzione della formazione nel territorio ravennate.

Si firma ’ultimo capogruppo leghista della Lega Salvini Premier Ravenna ’ Gianfilippo Nicola Rolando, che con il Carroccio ha rotto in maniera definitiva. Breve riassunto: Rolando ha appoggiato la candidatura di Veronica Verlicchi (La Pigna), mentre il suo ex partito (la Lega, appunto), ha scommesso su Alvaro Ancisi. Proprio Rolando, in una nota stampa, parla di vittoria del centrosinistra grazie "a un centrodestra diviso, privo di un candidato unitario e incapace di proporre un progetto credibile. L’affluenza sotto il 50% conferma la disillusione generale e l’assenza di reali proposte forti in campo"... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Rolando, ex al veleno: "Il segretario ha azzerato i consiglieri, si dimetta"

