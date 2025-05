Roland Garros un momento speciale per Jasmine Paolini

Il Roland Garros si trasforma in un momento indimenticabile per Jasmine Paolini, che raggiunge il terzo turno del prestigioso torneo. La tennista italiana, colpita dalla grandezza del campione Rafa Nadal, non ha potuto resistere alla tentazione di avvicinarsi alla sua targa, un gesto che racchiude tutta la sua ammirazione per una leggenda del tennis.

🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Roland Garros, un momento speciale per Jasmine Paolini

