Roland Garros un momento speciale per Jasmine Paolini

Roland Garros si trasforma in un palcoscenico di emozioni anche al di fuori del campo per Jasmine Paolini, che ha raggiunto il terzo turno con determinazione e talento. Ma il vero momento speciale arriva quando, impossibile resistere, si avvicina alla targa di Rafa Nadal, simbolo di dedizione e grandezza nel tennis. Un gesto spontaneo che racchiude tutta la stima e l’ammirazione per un gigante dello sport, rendendo questa esperienza indimenticabile.

Jasmine Paolini, che è approdata al terzo turno del Roland Garros, non ha saputo resistere: un'occhiata da vicino alla targa di Rafa Nadal era d'obbligo! Un piccolo gesto che dice tutto sull'ammirazione per una leggenda del tennis. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Roland Garros, un momento speciale per Jasmine Paolini

In questa notizia si parla di: roland - garros - jasmine - paolini

Roland Garros 2025, definite le wild-card: l’elenco completo - In attesa del Roland Garros 2025, il prestigioso torneo parigino, l'organizzazione presieduta da Amelie Mauresmo ha svelato l'elenco delle wild card per i tornei di singolare maschile e femminile.

Roland Garros 2025: Sara Errani e Jasmine Paolini trionfano a Parigi conquistando il loro primo Slam in coppia! Errani fa doppietta vincendo anche il doppio misto. Il tennis italiano brilla grazie a due regine combattive: https://rewriters.it/errani-e-paolin Partecipa alla discussione

#RolandGarros, Sara Errani e Jasmine Paolini hanno alzato al cielo la Coppa Simonne Mathieu, battendo in finale per 6-4 2-6 6-1 il duo Danilina-Krunic. Un successo che per entrambe, rappresenta qualcosa di unico di Chiara Bianchini Partecipa alla discussione

Jasmine Paolini confermata numero 4 WTA dopo Roland Garros; Jasmine Paolini al Berlin Open 2025: quando gioca, programma e orario delle partite · Tennis WTA; Doppio: Sara Errani e Jasmine Paolini trionfano al Roland Garros e si confermano le regine di Parigi.

Roland Garros, Sara Errani e Jasmine Paolini conquistano il titolo nel doppio femminile - Leggi su Sky TG24 l'articolo Roland Garros, in corso finale del doppio femminile.

Il montepremi da paura incassato da Sara Errani e Jasmine Paolini, vincitrici del doppio femminile al Roland Garros 2025 - Il montepremi incassato da Sara Errani e Jasmine Paolini, vincitrici del doppio femminile al Roland Garros 2025: poco più di chi esce agli ottavi in singolare.