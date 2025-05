Roland Garros risultati live | Oggi subito in campo Musetti contro Galan Poi Paolini e Gigante

Oggi al Roland Garros si accendono le sfide del secondo turno con tre italiani protagonisti: Musetti sfida Galan, seguiti da Paolini e Gigante. Attesa anche per le performance dei giovani talenti Alcaraz e Rune. Segui i risultati live delle partite sulla terra rossa di Parigi!

Cominciano le sfide di secondo turno sulla terra di Parigi: tre italiani impegnati, tocca anche ad Alcaraz e Rune L'articolo Roland Garros, risultati live Oggi subito in campo Musetti contro Galan. Poi Paolini e Gigante proviene da Il Fatto Quotidiano... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Roland Garros, risultati live | Oggi subito in campo Musetti contro Galan. Poi Paolini e Gigante

Se ne parla anche su altri siti

Roland Garros 2025: tutte le partite e i risultati LIVE · Tennis ATP e WTA; Roland Garros: Alcaraz batte Zeppieri, eliminato Fritz. Bronzetti ko, vince Cocciaretto; Roland Garros in diretta: i risultati di oggi e gli italiani in campo; Roland Garros, i risultati di oggi: vincono Djokovic e Zverev, out Medvedev. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Roland Garros, risultati live | Oggi subito in campo Musetti contro Galan. Poi Paolini e Gigante - Gli italiani in campo a Parigi e i risultati in diretta delle partite di oggi: segui il live del Roland Garros ... 🔗Secondo ilfattoquotidiano.it

Diretta Roland Garros 2025 oggi 28 maggio, programma e risultati live, Musetti-Galan dalle 11, Jasmine Paolini in campo - Mercoledì 28 maggio 2025 al Roland Garros 2025: programma e risultati, conferenze. Musetti e Gigante per gli azzurri, Jasmine Paolini dalle 12 di oggi ... 🔗Da sport.virgilio.it

Roland Garros, i risultati di oggi: fuori Medvedev, bene De Minaur e Zverev. Cobolli batte Cilic, impresa di Arnaldi contro Augier-Aliassime - Quattro gli italiani in campo: Passaro contro De Jong, Cobolli contro Cilic, Bellucci contro Draper e Arnaldi contro Auger-Aliassime. Zverev (n° 3 del mondo) batte in 3 set Tien, Norrie sorprende Medv ... 🔗Riporta corriere.it

SINNER prende a pallate ALCARAZ: l'ultimo game è IRREALE | Six Kings Slam | DAZN