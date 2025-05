Roland Garros Paolini elimina Tomljanovic e vola al terzo turno Avanti anche Musetti

Jasmine Paolini brilla al Roland Garros, eliminando Ajla Tomljanovic con un convincente 6-3, 6-3 e conquistando il pass per il terzo turno. In un contesto affascinante come Parigi, la tennista azzurra dimostra una forma smagliante, pronta a sfidare nuove avversarie. Anche Lorenzo Musetti avanza, promettendo di mantenere alta la bandiera italiana nel prestigioso torneo.

Parigi, 28 maggio 2025 - Jasmine Paolini stacca il ticket per l'accesso al terzo turno del Roland Garros. La tennista azzurra ha superato in due set l'avversaria odierna, Ajla Tomljanovic, con il punteggio di 6-3, 6-3 e approda senza troppe difficoltà al match successivo sulla terra rossa di Parigi. Paolini ha sfoggiato un tennis di qualità sul campo Philippe Chatrier, contro l'avversaria australiana che, al contrario, non è mai stata realmente in grado di impensierire la campionessa degli Internazionali d'Italia. Si trattava del primo incontro in carriera tra la attuale numero 4 al mondo e la numero 71, che ha messo in evidenza l'attuale stato di forma di Jasmine...

