Roland Garros Musetti non si ferma più | dominato il secondo turno

Lorenzo Musetti continua la sua straordinaria corsa al Roland Garros, dominando il secondo turno con una vittoria convincente su Galan. Dopo un promettente esordio contro Hanfmann, il giovane tennista di Carrara punta ora agli ottavi di finale, dimostrando una forma eccezionale in quello che è il suo quinto torneo del Grande Slam a Parigi.

Lorenzo Musetti non ha alcuna intenzione di fermarsi e punta gli ottavi di finale, risultato netto anche contro Galan. Il tennista di Carrara ha fatto il suo esordio in questo Roland Garros domenica, battendo Hanfmann per tre set a zero. Si tratta della quinta partecipazione al Grande Slam di Parigi per Musetti, che non è mai andato oltre il quarto turno. Ci è riuscito due volte, nel 2021 e nel 2023, eliminato poi da Djokovic nel primo caso e da Alcaraz nel secondo. Ed è proprio contro lo spagnolo che Musetti è stato eliminato negli Internazionali d'Italia, raggiungendo comunque una semifinale molto importante.

