Roland Garros Musetti e Paolini passano al terzo turno

Lorenzo Musetti conquista il terzo turno del Roland Garros 2025, superando il colombiano Daniel Elahi Galán con un netto 6-4, 6-0, 6-4 in un incontro di due ore e sei minuti. Il numero 8 del mondo attende ora il vincitore della sfida tra Mariano Navone e Reilly Opelka. Anche Jasmine Paolini avanza nel torneo, rendendo il giorno ancora più fortunato per il tennis italiano.

AGI - Lorenzo Musetti accede al terzo turno del Roland Garros 2025. Il numero 8 del mondo batte in tre set il colombiano Daniel Elahi Galán: 6-4 6-0 6-4, in due ore e 6 minuti di gioco, il punteggio in favore di Musetti, che adesso attende il vincente della sfida tra Mariano Navone e Reilly Opelka. "Non è stata una partita facile, sia per la pioggia che per il vento. Galán ha alzato il livello al terzo set e sono contento di aver vinto. Sono molto ambizioso. Qui non sono mai andato oltre gli ottavi, spero di fare meglio quest'anno. Qui penso di potermela giocare contro tutti", ha commentato Musetti... 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Roland Garros, Musetti e Paolini passano al terzo turno

