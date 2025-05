Roland Garros impresa di Matteo Gigante | batte Tsitsipas e va al terzo turno

Matteo Gigante scrive la storia al Roland Garros, sconfiggendo il favorito Stefanos Tsitsipas nel secondo turno. Con un punteggio di 6-4, 5-7, 6-2, 6-4, l'azzurro, attualmente numero 167 ATP, ha mostrato grande determinazione e talento, conquistando così l'accesso al terzo turno, dove affronterà Ben Shelton. Una vittoria che segna un'importante impresa per il tennis italiano.

Impresa dell’italiano Matteo Gigante nel secondo turno del Roland Garros. L’azzurro, numero 167 dell’Atp, ha battuto Stefanos Tsitsipas (n° 20) in quattro set, con il punteggio di 6-4 5-7 6-2 6-4 in tre ore di gioco. Al terzo turno dell’Open di Francia, Gigante affronterà Ben Shelton. La più significativa affermazione in carriera per il tennista romano, che ottiene il primo successo contro un avversario tra i primi 20 grazie a una performance eccezionale. May 28, 2025 In aggiornamento Foto copertina: EPAYOAN VALAT L’italiano Matteo Gigante durante la partita contro Stefanos Tsitsipas al Roland Garros di Parigi, Francia, 28 maggio 2025 L'articolo Roland Garros, impresa di Matteo Gigante: batte Tsitsipas e va al terzo turno proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online © Open.online - Roland Garros, impresa di Matteo Gigante: batte Tsitsipas e va al terzo turno

Roland Garros 2025, i possibili avversari di Sinner turno per turno. Chi evitare ed in chi sperare nel sorteggio - Il sorteggio di Roland Garros 2025 si avvicina, con il ranking ATP che definirà le teste di serie. Jannik Sinner, tra favoriti e possibili avversari da evitare, aspetta di scoprire il suo percorso nel tabellone principale. 🔗continua a leggere

Cosa riportano altre fonti

Roland Garros: impresa di Arnaldi, rimontato Auger-Aliassime. Avanza anche Cobolli; Live Matteo Gigante - Stefanos Tsitsipas - Roland Garros Maschile: Punteggi & Highlights Tennis - 28/05/2025; Roland Garros, sorteggi: Zverev e Djokovic nel lato di Sinner; Roland Garros, i risultati di oggi: fuori Medvedev, bene De Minaur e Zverev. Cobolli batte Cilic, impresa di Arnaldi contro Augier-Aliassime. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Al Rolamd Garros impresa Gigante: Matteo batte Stefanos Tsitsipas - Matteo Gigante batte Stefanos Tsitsipas 6-4 5-7 6-2 6-4 nel secondo turno del Roland Garros, ora se la vedrà con Ben Shelton. 🔗Da sportal.it

Roland Garros, Gigante da urlo: battuto Tsitsipas in quattro set - Impresa eccezionale per Matteo Gigante. Il tennista azzurro, numero 167 della classifica Atp, ha sconfitto nel secondo turno del Roland Garros, torneo del grande Slam in corso di svolgimento a Parigi, ... 🔗corrieredellosport.it scrive

Che impresa di Matteo Gigante a Parigi! Un falloso Stefanos Tsitsipas si arrende in 4 set. Per il romano al prossimo turno c'è Ben Shelton - ROLAND GARROS - Il tennista romano confeziona un'autentica impresa al secondo turno a Parigi superando in quattro set il greco, incappato in una giornata no. 🔗Si legge su eurosport.it