Roland Garros impresa di Gigante | Tsitsipas ko e vola al terzo turno

Matteo Gigante scrive una pagina storica al Roland Garros, superando il ben più quotato Stefanos Tsitsipas. Il giovane tennista italiano, attualmente al 167° posto del ranking mondiale e reduce dalle qualificazioni, conquista il terzo turno con un'affermazione sorprendente in cinque set, accendendo le speranze degli appassionati italiani. Un risultato che segna una svolta nella sua carriera.

Impresa di Matteo Gigante che avanza al terzo turno del Roland Garros, seconda prova stagionale del Grande Slam. L'azzurro, numero 167 del mondo e proveniente dalle qualificazioni, supera il greco Stefanos Tsitsipas, numero 20 del ranking Atp e del seeding, con il punteggio di 6-4, 5-7, 6-2, 6-4 in tre ore e otto.

