Roland Garros day 3 | Cobolli convince Arnaldi che rimonta!

Il terzo giorno di Roland Garros si accende con un derby tra Cobolli e Arnaldi, protagonisti delle vittorie italiane di ieri. Passaro sfiora l'impresa, mentre Bellucci incanta il pubblico del Lenglen. Intanto, clamorose eliminazioni per Medvedev, Muchova e altre tre teste di serie al femminile. Non perdete la diretta alle 08:30 su TennisMania per seguire tutte le emozioni del torneo!

Best moments of the day #3 | Roland-Garros 2025