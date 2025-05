Roland Garros 2025 tutti gli italiani in campo oggi 28 maggio | orari programma tv

Oggi, 28 maggio, il Roland Garros 2025 entra nel vivo con i secondi turni delle competizioni. Gli appassionati italiani possono seguire le sfide di singolare e l’esordio nei doppi, con diversi atleti nostrani in campo. Scoprite orari e dove seguire il programma tv per non perdere neanche un punto di questa entusiasmante giornata tennistica.

Si comincia con i secondi turni al Roland Garros. Il primo mercoledì del torneo parigino vede in scena una delle giornate più ricche, perché non solo ci sono le prosecuzioni delle sfide maschili e femminili di singolare, ma anche l’entrata nel vivo dei turni iniziali dei tabelloni di doppio. In questo senso c’è già una situazione un po’ particolare per Jasmine Paolini, in campo prima ad aprire il Centrale contro l’australiana Ajla Tomljanovic e poi al fianco di Sara Errani nell’esordio (neanche semplice, va detto) in doppio. Programmazione un po’ particolare, questa, data l’esistenza della possibilità del giorno di mezzo... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Roland Garros 2025, tutti gli italiani in campo oggi (28 maggio): orari, programma, tv

