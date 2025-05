Roland Garros 2025 tornano in campo Musetti e Paolini Gigante cerca l’impresa

Il Roland Garros 2025 si accende con il secondo turno, che vede protagonisti i talentuosi azzurri Lorenzo Musetti e Jasmine Paolini. La giornata inizia sul prestigioso Philippe Chatrier, dove Paolini affronterà l'australiana Ajla Tomljanovic, mentre Musetti cercherà di conquistare un'impresa in un torneo che promette emozioni intense. Scopriamo insieme le attese per questi match decisivi!

Si apre il programma dei match di secondo turno al Roland Garros. Tornano in campo nel torneo di singolare tre azzurri, con Lorenzo Musetti e Jasmine Paolini che apriranno questa giornata. La tennista toscana, infatti, darà il via alle danze sul Philippe Chatrier, affrontando l’australiana Ajla Tomljanovic. Tolta un po’ la pressione dell’esordio, con una vittoria più sofferta del previsto contro la cinese Yue Yuan, la regina degli Internazionali d’Italia non dovrebbe avere troppi problemi quest’oggi, ma soprattutto sarà importante vedere un miglioramento visto che già dal terzo turno le difficoltà si alzano notevolmente... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Roland Garros 2025, tornano in campo Musetti e Paolini. Gigante cerca l’impresa

