Roland Garros 2025 torna in campo Sinner Ci sono pure Arnaldi e Cobolli | programma e orari tv

Il Roland Garros 2025 entra nel vivo, con Jannik Sinner pronto a brillare sul centrale. Giovedì affronterà il veterano Richard Gasquet, che potrebbe disputare l'ultimo match della sua carriera. In campo anche Arnaldi e Cobolli, pronti a dare il massimo. Scopri il programma e gli orari TV per non perdere nemmeno un momento di questa emozionante giornata tennistica a Parigi!

Parigi, 28 maggio 2025 – Giovedì con Jannik Sinner protagonista sul centrale del Roland Garros. Secondo turno contro il veterano Richard Gasquet, in teoria alla sua ultima partita della carriera e sul Philippe Chatrier, per il numero uno al mondo che vuole proseguire la scalata allo slam parigino dopo la vittoria al primo turno contro Rinderknech. Giornata particolare per i colori azzurri e per Arnaldi e Cobolli, in campo l’uno contro l’altro per un derby che può regalare Zverev al terzo turno, mentre nel tabellone femminile toccherà a Elisabetta Cocciaretto. Vediamo la giornata di giovedì 29 a Parigi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Roland Garros 2025, torna in campo Sinner. Ci sono pure Arnaldi e Cobolli: programma e orari tv

