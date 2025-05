Roland Garros 2025 Sara Errani e Jasmine Paolini liquidano Azarenka Routliffe all’esordio in doppio

Sara Errani e Jasmine Paolini, accreditate della seconda testa di serie, iniziano con un successo il loro cammino nel tabellone di doppio femminile del Roland Garros 2025 di tennis: la coppia azzurra, finalista lo scorso anno, liquida all’esordio il duo formato dalla bielorussa Victoria Azarenka e dalla neozelandese Erin Routliffe, sconfitte con lo score di 6-2 6-3, maturato in un’ora e venti minuti di gioco, ed al secondo turno affronterà la neozelandese Lulu Sun e la cinese Yuan Yue. Nel primo set le azzurre tengono il servizio ai vantaggi nel terzo game, ma nel quarto la coppia italiana, alla terza occasione, strappa la battuta alle avversarie ai vantaggi, allungando sul 3-1. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Roland Garros 2025, Sara Errani e Jasmine Paolini liquidano Azarenka/Routliffe all’esordio in doppio

