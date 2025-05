Roland Garros 2025 passano il turno Sabalenka e Swiatek Fuori Vekic e Shnaider

Nel terzo turno di Roland Garros 2025, la number one del mondo Aryna Sabalenka e la campionessa in carica Iga Swiatek avanzano senza problemi, mentre si fermano Vekic e Shnaider. La giornata promette emozioni e sorprese, sottolineando l’incertezza del torneo parigino.

La quarta giornata del torneo di singolare femminile del Roland Garros registra l’approdo al terzo turno della numero uno del mondo Aryna Sabalenka e della polacca Iga Swiatek, detentrice del titolo. Da registrare l’eliminazione della croata Donna Vekic e della russa Diana Shnaider. Firma una delle sorprese di giornata Bernarda Pera. La statunitense esce alla distanza e supera 6-2 4-6 7-6(3) la croata Donna Vekic. L’ucraina Dayana Yastremska mette a segno uno dei risultati più importanti del mercoledì parigino superando 7-5 7-5 la russa Diana Shnaider, testa di serie numero 11. La numero uno del mondo Aryna Sabalenka elimina con un perentorio 6-1 6-3 la svizzera Jil Teichmann. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Roland Garros 2025, passano il turno Sabalenka e Swiatek. Fuori Vekic e Shnaider

Roland Garros 2025, definite le wild-card: l’elenco completo - In attesa del Roland Garros 2025, il prestigioso torneo parigino, l'organizzazione presieduta da Amelie Mauresmo ha svelato l'elenco delle wild card per i tornei di singolare maschile e femminile. 🔗continua a leggere

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Roland Garros: Medvedev ko, Djokovic e Zverev avanti. Fonseca supera Hurkacz in tre set; Roland Garros 2025 | Il programma delle gare di oggi | DAZN News IT; Al via il Roland Garros 2025. In serata omaggio a Rafael Nadal detentore di 14 titoli del torneo; Errani, Brancaccio, Zeppieri, Arnaboldi: quattro su quattro Italia a Parigi, gli highlights del Day2 delle qualificazioni. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Roland Garros, Musetti e Paolini passano al terzo turno - AGI - Lorenzo Musetti accede al terzo turno del Roland Garros 2025. Il numero 8 del mondo batte in tre set il colombiano Daniel Elahi Galán: 6-4 6-0 6-4, in due ore e 6 minuti di gioco, il punteggio i ... 🔗Scrive msn.com

Roland Garros, doppio: debutto positivo per Sara Errani e Jasmine Paolini - Tennis - Roland Garros | Grande avvio per le azzurre che passano il primo turno senza grossi affanni. Sfideranno Sun e Yuan ... 🔗Come scrive ubitennis.com

Diretta Roland Garros 2025/ Musetti Galan streaming video tv: siamo al secondo turno! (oggi 28 maggio) - Diretta Roland Garros 2025 Musetti Galan streaming video tv: oltre al carrarese, nel secondo turno dello Slam giocano oggi Gigante e Cocciaretto. 🔗Secondo ilsussidiario.net

ERRANI, Arnaboldi e non solo: azzurri avanti! | Qualificazioni Roland Garros 2025 | HIGHLIGHTS Day 2