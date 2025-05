Roland Garros 2025 oggi | orari 28 maggio ordine di gioco tv streaming

Oggi, mercoledì 28 maggio, si apre la quarta giornata del Roland Garros 2025, con l'attesissimo inizio del secondo turno dei singolari maschili e femminili. Tre tennisti italiani scenderanno in campo, pronti a conquistare l'accesso ai sedicesimi di finale. Scopri gli orari, l'ordine di gioco e le opzioni per seguire gli eventi in TV e streaming.

Quest'oggi, mercoledì 28 maggio, va in scena la quarta giornata del Roland Garros 2025. Day-4 in cui cominceranno finalmente i match di secondo turno per quanto riguarda il singolare maschile e femminile, con tre azzurri in campo per provare ad inseguire il pass per i sedicesimi di finale nel torneo più importante della stagione su terra battuta, valevole come secondo Slam in calendario dopo gli Australian Open. Jasmine Paolini aprirà il programma odierno del Philippe Chatrier sfidando l'ostica australiana Ajla Tomljanovic dopo aver fatto più fatica del previsto a superare al debutto la cinese Yue Yuan, mentre Lorenzo Musetti sarà il grande favorito nel primo incontro di oggi sul Simonne Mathieu contro l'abbordabile colombiano Daniel Galan...

