Roland Garros 2025 Musetti batte Galan e va al terzo turno

Lorenzo Musetti avanza al terzo turno del Roland Garros 2025, superando il colombiano Daniel Galan in una partita dominata. Con un punteggio di 6-4, 6-0, 6-4, l'azzurro numero 7 del ranking ATP ha confermato la sua forma, mentre sul campo Philippe Chatrier si stanno svolgendo anche match del tabellone femminile. Un passo importante per Musetti in un torneo prestigioso.

Lorenzo Musetti vola al terzo turno del Roland Garros 2025. L’azzurro numero 7 del ranking Atp ha battuto nel secondo turno il colombiano Daniel Galan, lucky loser del torneo, in tre set con il punteggio di 6-4, 6-0, 6-4. La sua partita mentre sul campo Philippe Chatrier, nel tabellone femminile, c’è Jasmine Paolini nel suo secondo turno contro l’australiana Ajla Tomljanovic (n. 71). Musetti-Galan, la cronaca della partita. Primo set: 6-4 Musetti. Sotto il cielo grigio di Parigi, l’azzurro ottiene il primo break nel terzo game della partita e allunga sul 5-2 nel settimo con una palla corta sul 15-40... 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Roland Garros 2025, Musetti batte Galan e va al terzo turno

Approfondimenti da altre fonti

Musetti inizia bene: Hanfmann battuto in 3 set; Musetti esordisce con Hanfmann: quando si gioca e dove vederlo; Sinner, Musetti, Paolini al Roland Garros: sorteggio, tabellone e incroci fino alla possibile finale; Roland Garros, Musetti e Paolini al 2° turno. Bene Gigante, out Sonego e Nardi. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Roland Garros 2025, Musetti batte Galan e va al terzo turno - Lorenzo Musetti vola al terzo turno del Roland Garros 2025. L'azzurro numero 7 del ranking Atp ha battuto nel secondo turno il colombiano Daniel Galan, lucky ... 🔗Secondo lapresse.it

Musetti oggi, live al Roland Garros 2025 contro Galan. La diretta - (Adnkronos) - Lorenzo Musetti torna in campo per il secondo turno del Roland Garros 2025. Oggi, mercoledì 28 maggio, il tennista azzurro affronterà - in diretta tv e streaming - il colombiano Daniel ... 🔗Da msn.com

Diretta Roland Garros 2025 oggi 28 maggio, Musetti-Galan live, Lorenzo si aggiudica il 2° set. Programma e risultati - Mercoledì 28 maggio 2025 al Roland Garros 2025: programma e risultati, conferenze. Musetti e Gigante per gli azzurri, Jasmine Paolini dalle 12 di oggi ... 🔗Da sport.virgilio.it

Highlights Lorenzo Musetti vs Yannick Hanfmann Round 1 | Roland-Garros 2025