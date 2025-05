Roland Garros 2025 Matteo Arnaldi | Ho sempre pensato di poter vincere il match

Matteo Arnaldi ha scritto una pagina memorabile al Roland Garros 2025, compiendo una straordinaria rimonta nel primo turno. Dopo aver perso i primi due set contro il canadese Felix Auger-Aliassime, testa di serie numero 27, il tennista ligure ha saputo rialzarsi, conquistando la vittoria al quinto set con un punteggio finale di 5-7, 2-6, 6-3, 6-4, 6-2. Una prestazione da ricordare!

Matteo Arnaldi è stato protagonista di una clamorosa rimonta nel primo turno del Roland Garros 2025. Il tennista ligure, infatti ha sconfitto al quinto set il canadese Felix Auger-Aliassime, testa di serie numero 27, con il punteggio di 5-7 2-6 6-3 6-4 6-2 dopo quattro ore e ventidue minuti di gioco. Dopo questa vittoria, Arnaldi se la vedrà con Flavio Cobolli in un derby azzurro che vale un posto nel terzo turno, probabilmente contro Alexander Zverev. Queste le prime parole di Arnaldi in conferenza stampa: “Una partita strana, diversa, anche perchè è un avversario tosto. Lui ha avuto un ottimo inizio ed io non riuscivo ad esprimermi... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Roland Garros 2025, Matteo Arnaldi: “Ho sempre pensato di poter vincere il match”

