Roland Garros 2025 il programma di oggi | italiani in campo e dove vederli

Oggi, 28 maggio, il Roland Garros 2025 entra nel vivo con il secondo turno e tante attese sfide. Gli appassionati possono seguire diversi tennisti italiani in campo, insieme a match di alto profilo. Scopri il programma di oggi e dove vedere le partite in diretta.

Oggi 28 maggio è la quarta giornata del Roland Garros 2025: il torneo inizia a entrare nel vivo, con l’inizio del secondo turno. Diversi gli italiani in campo ma anche gli altri incontri di alto profilo. Ecco il programma della giornata. Roland Garros 2025, gli italiani in campo il 28 maggio. Tabellone maschile. Lorenzo Musetti, numero 7 del ranking mondiale, scende in campo alle ore 11 sul campo Simonne-Mathieu per affrontare il colombiano Daniel Galan, lucky loser del torneo. I precedenti sono tutti a favore di Musetti, che ha vinto anche lo scorso anno proprio a Parigi in tre set (6-3, 6-3, 7-5)... 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Roland Garros 2025, il programma di oggi: italiani in campo e dove vederli

