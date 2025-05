Roland Garros 2025 buon esordio per Djokovic e Zverev Derby Cobolli-Arnaldi Medvedev eliminato

Il Roland Garros 2025 ha visto un avvio brillante per Novak Djokovic e Alexander Zverev, mentre Daniil Medvedev è stato sorprendentemente eliminato. Tra le note di colore del primo turno, spicca il derby azzurro tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi, con Cobolli che ha dominato Marin Cilic. Le aspettative sono alte per il prossimo incontro tra i due italiani, che promette spettacolo.

Si sono conclusi i match di primo turno del tabellone maschile del Roland Garros. Ci sarà un derby azzurro al prossimo turno visto che si affronteranno Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi. Cobolli ha vissuto un esordio molto tranquillo, spazzando via il croato Marin Cilic, ormai lontanissimo parente del giocatore che è stato. Un perentorio 6-2 6-1 6-3 in appena un'ora e quarantatré minuti di gioco ed una prestazione decisamente incoraggiante per il romano. Chi ha compiuto l'impresa è sicuramente Arnaldi, che è stato capace di rimontare due set ed un break di svantaggio al canadese Felix Auger-Aliassime, vincendo per 5-7 2-6 6-3 6-4 6-2 dopo quattro ore e ventidue minuti di gioco...