roland garros 2025 alcaraz e rune approdano ai sedicesimi esce ruud

Al Roland Garros 2025, Alcaraz e Rune accedono agli ottavi di finale, confermando il loro grande stato di forma, mentre Casper Ruud, testa di serie numero 7, lascia il torneo. La quarta giornata prosegue con emozioni e sorprendenti eliminazioni nel tabellone maschile.

La quarta giornata del tabellone del singolare maschile del Roland Garros registra l’eliminazione del norvegese Casper Ruud, testa di serie numero 7. Carlos Alcaraz, testa di serie numero 2, e Holger Rune rispettano i pronostici della vigilia guadagnando l’accesso ai sedicesimi. Carlos Alcaraz elimina in quattro set l’ungherese Fabian Marozsan, 6-1 4-6 6-1 6-2 lo score dell’incontro. Lorenzo Musetti, testa di serie numero 8, supera 6-4 6-0 6-4, in poco più di due ore, il colombiano Daniel Galan. In chiusura di giornata il danese Holger Rune impiega due ore e ventitré minuti per aver ragione dell’americano Emilio Nava con il punteggio di 6-3 7-6(5) 6-3. 🔗 Leggi su Oasport.it