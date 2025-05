Roglic Ayuso e Tiberi | i tre favoriti del Giro d’Italia sono saltati uno dopo l’altro

La centottesima edizione del Giro d'Italia si sta rivelando ricca di sorprese: i tre favoriti iniziali, Roglic, Ayuso e Tiberi, hanno abbandonato la corsa prematuramente. Questa edizione sarà ricordata per l'imprevedibilità e i pronostici stravolti, con innumerevoli cambiamenti di scenario e opportunità per nuovi contendenti. Scopriamo insieme come si è dipanata questa avvincente edizione della corsa rosa.

La centottesima edizione del Giro d’Italia sarà ricordata come una di quelle dove i pronostici iniziali sono completamente saltati per aria. Al momento della partenza da Tirana c’erano tre grandi favoriti per il podio finale, ma tutti e tre hanno già detto addio con largo anticipo ai sogni di gloria. Primoz Roglic, Juan Ayuso ed Antonio Tiberi sono sicuramente le principali delusioni della Corsa Rosa, uniti da un destino negativo e da una debacle totalmente inaspettata solamente due settimane fa. Roglic ha addirittura abbandona il Giro d’Italia l’altro giorno, ritirandosi quasi subito nella sedicesima tappa dopo una caduta insieme a Richard Carapaz. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Roglic, Ayuso e Tiberi: i tre favoriti del Giro d’Italia sono saltati uno dopo l’altro

Giro d’Italia 2025, tappa 8: percorso, altimetria, favoriti e orari tv - Il Giro d'Italia 2025 si colora di emozioni nella tappa 8, che culmina a Tagliacozzo il 16 maggio. Juan Ayuso si afferma con un colpo da maestro, battendo compagni di squadra e avversari illustri. 🔗continua a leggere

