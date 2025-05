Rock-blues e arte contemporanea | gran finale di stagione al Circo della Farfalla

La stagione 2024-2025 del Circo della Farfalla di Francavilla Fontana si chiude in grande stile con un doppio appuntamento dedicato a rockblues e arte contemporanea. Domenica 1° giugno, il locale in via Regina Elena 83 accoglierà i Dirty Trainload, un power trio capace di offrire un'energica fusione di suoni che promette di coinvolgere il pubblico in un'esperienza unica e indimenticabile.

