Roccella Da farmacie importante impegno contro violenza sulle donne

Un protocollo d’intesa significativo è stato firmato a Roma per coinvolgere le farmacie nella lotta contro la violenza sulle donne. Eugenia R. sottolinea l'importanza delle farmacie come presidi sanitari di fiducia, evidenziando il loro ruolo cruciale nel supportare iniziative di prevenzione e intervento. Questo accordo segna un passo avanti nella mobilitazione della comunità in favore della sicurezza e del benessere delle donne.

ROMA (ITALPRESS) – “Questo è un importante protocollo d’intesa firmato con tutto il mondo delle farmacie: le farmacie sono un presidio sanitario importante, di cui i cittadini hanno fiducia, e che siano collaborative nei confronti della lotta contro la violenza è fondamentale”. Lo ha detto Eugenia Roccella, ministro della Famiglia, della Natalità e Pari Opportunità, a margine della conferenza stampa di presentazione del protocollo d’intesa firmato con le associazioni delle farmacie impegnate nella difesa delle donne vittime di violenza. “Sono in tutte, le città, in tutti i paesi, e i cittadini si fidano del farmacista, quindi è importante che in questo rapporto di fiducia si inserisca anche la lotta contro la violenza”, ha aggiunto... 🔗 Leggi su Unlimitednews.it © Unlimitednews.it - Roccella “Da farmacie importante impegno contro violenza sulle donne”

Se ne parla anche su altri siti

Violenza donne: Roccella, da farmacie ruolo cruciale nel contrastare fenomeno - (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 28 mag - 'Il governo ha considerato fin dal primo giorno la lotta alla violenza contro le donne una priorita'. Ma ... 🔗ilsole24ore.com scrive

Eugenia Roccella: «Serve l’impegno di tutti» per il ddl contro la violenza sulle donne - Siamo certi che ci sarà l’impegno di tutti ... delle Pari opportunità e della natalità Eugenia Roccella rivolge, interpellata dall’ANSA, a tutte le forze politiche dopo i tanti episodi ... 🔗Lo riporta lettera43.it

Roccella, impegno di tutti per ddl contro violenza sulle donne - Ecco perché, conclude, sul disegno di legge "siamo certi che ci sarà l’impegnò di tutti, senza distinzioni di parte". (ANSA). Tags: Roccella, impegno di tutti per ddl contro violenza sulle donne ... 🔗Come scrive espansionetv.it

Roccella Da farmacie importante impegno contro violenza sulle donne