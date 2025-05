Rocca scene da Gaza come ' Se questo è un uomo'

L'articolo esplora le drammatiche scene dalla Gaza, paragonandole al romanzo "Se questo è un uomo" di Primo Levi. Di fronte alla persistente guerra e alla mancanza di aiuti umanitari, emerge un appello urgente per un immediato cessate il fuoco. L'autore denuncia l'intollerabilità della situazione, sottolineando che la dignità umana non dovrebbe mai essere compromessa.

Se non dovesse cessare il fuoco e soprattutto riprendere l'ingresso immediato degli aiuti sarebbe una cosa intollerabile. Non è questo il modo di trattare l'essere umano", ha aggiunto. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Rocca, scene da Gaza come 'Se questo è un uomo'

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Rocca, scene da Gaza come 'Se questo è un uomo'. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Rocca, scene da Gaza come 'Se questo è un uomo' - Giornale di Brescia è il primo quotidiano di Brescia e provincia. Ogni giorno notizie di cronaca, politica, economia, sport, spettacoli, eventi e molto altro! 🔗Segnala giornaledibrescia.it

VIDEO | Gaza, Rocca (Lazio): “Il diritto umanitario è sotto attacco” - ROMA – “Vedo un arretramento del diritto internazionale umanitario e un rischio barbarie, ma con eventi come Codeway Expo abbiamo la possibilità di rimettere questi temi al centro, anche grazie all’in ... 🔗dire.it scrive

Tiziana Rocca: «Quando ero direttore generale ho dovuto assumere un direttore artistico uomo: in tanti non ritenevano credibile una donna in quel ruolo. C’era molto ... - Questa intervista a Tiziana Rocca è pubblicata sul numero 22-23 di ... E di nuovo nell’edizione che va in scena dal 10 al 14 giugno. Come sarà il suo Taormina Film Fest? 🔗Riporta vanityfair.it

El tesoro misterioso ??? | Un misterio intrigante por William Le Queux