Rocca di Caterina sotto le stelle Arena su il sipario | oltre 60 serate

Questa estate, la Rocca di Caterina riaccende la sua magia con la sesta edizione della rassegna "Arena Forlì Rocca di Caterina Estate". Dal 11 giugno al 31 agosto, oltre 60 serate di eventi, concerti e spettacoli daranno vita a un'estate indimenticabile tra le storiche mura della fortezza di Forlì. Scopri il programma ricco di sorprese e divertimento!

L’estate in città torna tra le antiche pietre della fortezza della ‘Signora di Forlì. Dall’11 giugno al 31 agosto prende il via la sesta edizione della rassegna ‘ Arena Forlì Rocca di Caterina Estate ’, una kermesse il cui successo si è consolidato nelle cinque edizioni precedenti. Il programma propone 61 appuntamenti tra concerti, teatro e incontri culturali, tutti sotto le stelle, nella cornice storica del castello. "L’arena – spiega Giovanna Ferrini, responsabile dell’Unità eventi e turismo – verrà allestita nel secondo cortile della Rocca e potrà accogliere 300 persone. Il ciclo di eventi verrà inaugurato con il ‘Festival di Caterina Sforza... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Rocca di Caterina sotto le stelle. Arena, su il sipario: oltre 60 serate

Le notizie più recenti da fonti esterne

Rocca di Caterina sotto le stelle. Arena, su il sipario: oltre 60 serate; Presentata la 6^ edizione di ‘Arena Forlì – Rocca di Caterina estate’, eventi con musica, spettacoli, teatro e cultura; Stelle in arena concerto della Banda musicale dello Stella di Rivignano. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Rocca di Caterina sotto le stelle. Arena, su il sipario: oltre 60 serate - L’estate in città torna tra le antiche pietre della fortezza della ‘Signora di Forlì. Dall’11 giugno al 31 agosto prende il via la sesta edizione della rassegna ‘ Arena Forlì Rocca di Caterina Estate ... 🔗Come scrive ilrestodelcarlino.it

Pasquale La Rocca prima e dopo, Caterina Balivo lo spiazza: «Hai fatto qualcosa al viso?». Imbarazzo in diretta - Pasquale La Rocca è ricorso alla chirurgia estetica? A sollevare il dubbio e a mettere in imbarazzo il ballerino di Ballando con le Stelle è stata Caterina Balivo che, durante ... 🔗Scrive msn.com

Pasquale La Rocca ricoverato in ospedale: “Ecco cosa ho avuto” - Il famoso ballerino di Ballando con le Stelle Pasquale La Rocca costretto al ricovero in ospedale per problemi di salute. Le parole del danzatore. Dopo essere stato in questi giorni protagonista di un ... 🔗Si legge su msn.com

Il Charleston di Federica Nargi e Luca Favilla - Ballando con le Stelle 09/11/2024