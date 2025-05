Roberta Morise chi è il marito e padre del figlio Gianmaria un famosissimo chef stellato

Roberta Morise, celebre showgirl, ha recentemente sposato il rinomato chef stellato Enrico Bartolini nell'estate del 2024. La coppia ha coronato il loro sogno d'amore a un anno dalla nascita della loro relazione. Oggi, Morise sarà ospite della terza puntata settimanale de "La Volta Buona", in onda su Raiuno, dove condividerà aneddoti e dettagli della sua vita personale e professionale.

Roberta Morise ha sposato il marito Enrico Bartolini nell'estate del 2024: la coppia è convolata a nozze a distanza di un anno dalla nascita della loro storia d'amore. Oggi la showgirl sarà ospite della terza puntata settimanale de La Volta Buona in onda dalle 14 su Raiuno dove si racconterà tra carriera e vita privata alla conduttrice del talk, Caterina Balivo. Le luci della ribalta si sono accese sulla 39enne di Crotone quando nel 2004 partecipava a Miss Italia, classificandosi al quinto posto. Il concorso di bellezza la lanciava nel mondo dello spettacolo, dove si faceva spazio sul piccolo schermo prima come corista e poi come valletta al fianco di Carlo Conti (I Raccomandati, L'Anno Che Verrà, L'Eredità, I Migliori Anni)

