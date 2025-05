Robert Kennedy toglie il vaccino Covid dalla lista dei raccomandati per bambini e donne incinte

Robert F. Kennedy Jr. ha dichiarato che il vaccino contro il Covid-19 non sarà più raccomandato per donne incinte e bambini, una decisione che influenzerà il programma di immunizzazione dei Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie. Questa mossa solleva interrogativi sui criteri di sicurezza e efficacia che guidano la formulazione delle politiche di vaccinazione nel contesto attuale.

Robert F. Kennedy Jr annuncia che il vaccino contro Covid-19 non sarà più tra quelli raccomandati per donne incinte e bambini. La decisione del responsabile della Sanità dell’amministrazione Trump finirà nel programma di immunizzazione dei Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie. A dare l’annuncio è la Cnn: Kennedy ha annunciato la decisione in un video pubblicato sui social media. Con lui c’erano il commissario della Food and Drug Administration statunitense Marty Makary e il direttore del National Institutes of Health, Jay Bhattacharya. Vaccini, donne e bambini. «A partire da oggi, il vaccino Covid per i bambini sani e le donne incinte sane è stato rimosso dal programma di immunizzazione raccomandato dal CDC», ha detto Kennedy... 🔗 Leggi su Open.online © Open.online - Robert Kennedy toglie il vaccino Covid dalla lista dei raccomandati per bambini e donne incinte

