RivieraBanca vince gara2 contro Unieuro | Dell’Agnello elogia Simioni e la squadra

RivieraBanca conquista una vittoria decisiva in gara2 contro Unieuro, portandosi sul 2-0 nella serie. Il coach Sandro Dell'Agnello esprime grande soddisfazione per la prestazione della squadra, definendola una partita ben giocata e combattuta. Nonostante alcune difficoltà iniziali, Rbr dimostra la propria determinazione e talento sul campo, creando basi solide per il prosieguo della competizione.

C’è tanta soddisfazione nelle parole di Sandro Dell’Agnello dopo la vittoria che consente a RivieraBanca di salire sul 2-0 nella serie. "È stata una bella partita, giocata bene e combattuta – dichiara il capoallenatore di Rbr –. Nel primo quarto perdevamo i loro tiratori da tutte le parti e sicuramente anche io ho le mie responsabilità. Questo ha condizionato in negativo l’avvio della partita, dopodiché abbiamo avuto una grande reazione e la seconda parte della gara è stata sempre punto a punto. Dobbiamo ringraziare la freddezza dei nostri veterani, perché hanno fatto le giocate giuste in attacco e in difesa... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - RivieraBanca vince gara2 contro Unieuro: Dell’Agnello elogia Simioni e la squadra

Le notizie più recenti da fonti esterne

RivieraBanca vince gara2 contro Unieuro: Dell’Agnello elogia Simioni e la squadra; Una Rivierabanca irresistibile, in un Flaminio stracolmo bis nel derby e ora sogna la finale per l'A1; Forlì lotta ma Rimini vince: RivieraBanca avanti 2-0 nella semifinale playoff; Sebastiani a caccia del riscatto contro Cantù, stasera gara 2 a Desio in diretta Rai Sport. Intanto Rimini vin. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

RivieraBanca vince gara2 contro Unieuro: Dell’Agnello elogia Simioni e la squadra - RivieraBanca si porta sul 2-0 nei playoff grazie a una grande prestazione di Simioni. Dell’Agnello elogia la coesione del team. 🔗Secondo sport.quotidiano.net

Forlì lotta ma Rimini vince: RivieraBanca avanti 2-0 nella semifinale playoff - Forlì perde gara2 contro Rimini al PalaFlaminio. Coach Martino elogia i suoi, mentre Dell’Agnello celebra la vittoria. 🔗Si legge su sport.quotidiano.net

Una Rivierabanca irresistibile, in un Flaminio stracolmo bis nel derby e ora sogna la finale per l'A1 - La Rivierabanca sfrutta il fattore Flaminio e si porta 2-0 nel derby contro Forlì, i biancorossi a un passo dalla finale. Decisivi Simioni e Tomassini ... 🔗Da riminitoday.it

Basket A2 la Vanoli vince gara2 a Forlì