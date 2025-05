Riviera Banca Rimini supera Unieuro Forlì | 83-78 in una sfida combattuta

In una sfida avvincente, Riviera Banca Rimini ha avuto la meglio su Unieuro Forlì con un punteggio di 83-78. La partita ha messo in luce performance eccezionali, in particolare da parte di Tomassini e Simioni, che hanno contribuito in modo decisivo alla vittoria. Con una strategia ben orchestrata, la squadra di Rimini ha dimostrato determinazione e abilità, consolidando la propria posizione nel campionato.

RIVIERA BANCA RIMINI 83 UNIEURO FORLì 78 RIVIERA BANCA RIMINI: Anumba (02), Grande 3 (01, 13), Tomassini 21 (46, 37), Conti, Masciadri (02 da tre), Sankarè n.e. Marini 8 (36, 04), Amaroli n.e. Robinson 15 (35, 37), Johnson 13 (69, 04), Simioni 18 (58, 25), Camara 5 (14). All.: Dell’Agnello. UNIEURO FORLI’: Parravicini 8 (24, 13), Cinciarini 2 (14, 03), Tavernelli 4 (22, 01), Gaspardo 9 (44, 03), Perkovic 23 (44, 59), Pascolo 4 (11, 01), Magro n.e. Del Chiaro 11 (48, 12), Pollone 3 (12 da tre), Sanviti n.e. Errede n.e Harper 14 (28, 25). All.: Martino. Arbitri: Gagliardi, Rudellat, Marzulli. Parziali: 19-31, 48-46, 66-66... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Riviera Banca Rimini supera Unieuro Forlì: 83-78 in una sfida combattuta

Se ne parla anche su altri siti

RivieraBanca Rimini in semifinale: eliminata Valtur Brindisi, ora derby con Forlì; Basket A2 playoff, Rimini cade a Brindisi e Forlì supera ancora Cividale: mercoledì le due gare-5; Basket, Rimini batte Unieuro Forlì 75-69: suo il primo round delle semifinali; Serie A2 Old Wild West - La presentazione di gara 2 RivieraBanca Rimini-Unieuro Forlì. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Ultimo quarto carico di grinta: Rimini supera l'esame Oleggio e guarda tutti dall'alto - Quattro su quattro. La Riviera Banca Rimini fa sua anche la sfida al vertice contro Oleggio per 67-60 al termine di un match che ha visto nel primo la squadra di coach Massimo Bernardi rincorrere gli ... 🔗Scrive riminitoday.it

Dalla fusione di Rimini Banca e Bcc Gradara nasce “Riviera Banca” - Convocata per fine dicembre l'assemblea che darà vita ad una realtà bancaria robusta e diffusa fra Rimini e il pesarese. Riviera Banca è solo l'ultima di una serie di integrazioni. Il credito ... 🔗Come scrive riminiduepuntozero.it

Flats Service Fortitudo Bologna-RivieraBanca Basket Rimini 75-84. RBR è seconda - Rimini supera la Flats Service Fortitudo Bologna nel penultimo turno della serie A2 (75-84) e blinda il secondo posto di classifica, che varrà il fattore campo a favore in tutta la serie playoff. 🔗newsrimini.it scrive

RBR supera la Fortitudo al PalaDozza (75-84) e conquista la certezza del secondo posto