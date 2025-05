Ritrovato il cadavere di una donna nel Tevere

Un tragico ritrovamento ha scosso Fiumicino: il cadavere di una donna, in avanzato stato di decomposizione, è stato scoperto nel fiume Tevere. Le autorità stanno indagando sull'identità della vittima, che sembra essere di origine straniera. I Carabinieri sono intervenuti prontamente per avviare le indagini e chiarire le circostanze della morte.

AGI - Il cadavere di una donna è stato ritrovato ieri sera nel fiume Tevere, a Fiumicino. Secondo quanto si apprende, il corpo, in avanzato stato di decomposizione, sarebbe di una straniera. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che stanno indagando sul caso. ... 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Ritrovato il cadavere di una donna nel Tevere

