Ritrovata senza vita fra i rovi | esami istologici e studio dell' arcata dentale

A Ceglie Messapica, è emersa una tragica vicenda che ha colpito la comunità: Maria Luigia Monaco, 59 anni, è stata trovata senza vita in un'area boschiva. Da quel giorno, le autorità hanno avviato accertamenti medico-legali per fare luce sulle circostanze della morte, inclusi esami istologici e analisi dell'arcata dentale, nel tentativo di risolvere questo mistero inquietante.

